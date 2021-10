Franţa: Preşedintele Emmanuel Macron prezintă planul de investiţii de 30 miliarde euro Presedintele francez Emmanuel Macron a prezentat marti un plan de investitii pe cinci ani, in valoare de 30 de miliarde de euro (25 de miliarde de dolari), menit sa stimuleze inovarea si liderii din industrie, transmite Reuters. "Trebuie sa purtam lupta inovarii si industrializarii in acelasi timp. Avem nevoie de o tara care produce mai mult", a spus oficialul francez la o intilnire cu un grup Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Restabilirea increderii in relatia dintre Franta si Statele Unite va necesita "timp", a declarat joi seara ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, in contextul crizei generate de parteneriatul de securitate dintre Australia, Marea Britanie si SUA (AUKUS). Restabilirea increderii…

- Președintele Emmanuel Macron a anunțat ca armata franceza la ucis pe militantul islamist Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul Stat Islamic din regiunea Saharei extinse, transmite Reuters. Acesta era unul dintre cei mai cautați teroriști din lume, Departamentul American de Stat oferind o recompensa…

- Grupul francez Total va construi patru proiecte energetice uriase in sudul Irakului, in cadrul unui acord in valoare de 27 de miliarde de dolari semnat duminica la Bagdad, a anuntat Ministerul irakian al Petrolului, transmite Reuters.Compania va incepe cu o investitie initiala de 10 miliarde…

- Dupa cum relateaza relateaza Reuters, guvernul francez continua cu noul sau plan de combatere a noilor infectii cu COVID-19 si diminueaza presiunea care ar putea afecta din nou spitalele cu unele modificari precum amenzi reduse, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal. „Am…

- Impunerea de restrictii calatorilor care vin in Marea Britanie din Franta pare "excesiva", a apreciat luni secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, dupa ce Londra a anuntat mentinerea carantinei de pana la zece zile pentru toti cei intrati in tara de pe teritoriul francez,…