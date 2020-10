Un preot ortodox de nationalitate greaca a fost impuscat in jurul orei 16:00 (15:00 GMT) in Lyon (sud-estul Frantei). Presupusul autor a fugit, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru AFP si DPA, citate de Agerpres. Preotul, aflat in stare grava, iși terminase serviciul religios și inchidea biserica la momentul atacului. Este al doilea atac cu motivație religioasa din Franța , saptamana asta. Precedentul a avut loc joi cand trei persoane au murit, iar alte cateva au fost ranite, in urma unui atac cu arma alba la biserica Notre-Dame din Nisa. Autorul, un tunisian de 21 de ani, a fost ranit…