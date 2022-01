Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta preluarea de catre Franta, la 1 ianuarie 2022, a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, precum si obiectivele ambitioase formulate de aceasta in raport cu agenda europeana pentru urmatoarele sase luni, subsumate motto ului Relansare, Forta, Apartenenta.Conform…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…

- PNL Satu Mare a adoptat, luni, in unanimitate, o rezoluție prin care cere conducerii PNL ca premierul desemnat Nicolae Ciuca sa iși depuna mandatul și apoi sa se inceapa urgent discuțiile pentru o coaliție guvernamentala cu USR (sau PSD, in cazul unui refuz). “PNL are datoria de a iniția noi discuții…

- Doua camioane cu dispozitive medicale din Franta vor ajunge, joi, la Centrul de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a anuntat Ambasada Frantei in Romania. Camioanele transporta 13 tone de dispozitive medicale, printre care 18 aparate pentru respiratie artificiala, teste COVID si echipamente…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit in ședința, sambata seara, pentru a adopta o hotarare prin care statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), va fi abilitat sa gestioneze situația pacienților romani infectați cu COVID-19, transferați in stare grava la spitale…

- Un roman, caruia i se spune Jojo, in varsta de 53 de ani, a avut zilele trecute surpriza vieții. Primaria din Nisa i-a oferit un loc de munca și o casa. Gestul vine la un an dupa ce Jojo, un om al strazii, a impresionat Franța cu gesul lui de a-și dona toate economiile victimelor