Stiri pe aceeasi tema

- Franta vrea sa stabileasca doua rute de zbor pentru taxiuri electrice zburatoare in apropierea capitalei, pana la Jocurile Olimpice de vara din 2024, anunța news.ro. In lunile care urmeaza, Franta va incepe sa testeze taxiuri zburatoare in apropierea Parisului. Autoritatile vor ca, in urma…

- Fotbalistul international francez Kylian Mbappe va fi "nasul" unuia dintre cei doi pui gemeni de urs panda nascuti pe 2 august la gradina zoologica din Beauval (centrul Frantei), a declarat, miercuri, directoarea institutiei, citata de AFP. Chinezul Zhang Jiaqi, medaliat cu aur la sarituri sincron…

- O femeie, de 77 de ani, a fost decapitata miercuri, 13 octombrie, in propria casa, in orașul Agde, departamentul Herrault, Franța. Capul acesteia ar fi fost pe o masa langa trupul ei, informeaza Francetvinfo . Potrivit Bild , sambata se marca un an de la uciderea, in condiții similare, a profesorului…

- In scandalul submarinelor dintre Franța, SUA, Australia și Marea Britanie, oficialii germani au preluat cauza Parisului. Aceasta afacere este „un semnal de avertizare pentru toți din Uniunea Europeana” și „trebuie sa ne punem intrebarea despre cum sa ne consolidam suveranitatea, cum putem arata mai…

- O intalnire programata saptamana aceasta intre ministrul francez al apararii, Florence Parly, si omologul sau britanic, Ben Wallace, a fost anulata la cererea Parisului, a aflat AFP duminica dintr-o sursa in cadrul ministerului francez. "Intalnirea prevazuta saptamana aceasta la Londra…

- Anne Hidalgo, primarul socialist al Parisului, a anuntat ca va candida la presedintia Frantei si a spus ca, în calitate de femeie din familie de imigranti si cu radacini în clasa muncitoare, va încerca sa repare diviziunile din societatea franceza si sa recâstige lucratorii cu…

- Socialista Anne Hidalgo, primarul Parisului, si-a anuntat duminica oficial candidatura la alegerile prezidentiale din Franta din 2022, adaugandu-se astfel listei de aspiranti ai unei stangi divizate, relateaza AFP si Reuters. "Cunoscand gravitatea vremurilor noastre si pentru a da o speranta vietilor…