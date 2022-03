Stiri pe aceeasi tema

- „Ieri, portavionul Charles de Gaulle (detașat in cadrul misiunii Clemenceau de lupta impotriva terorismului) și escorta acestuia au parasit Cipru pentru a putea ajunge intr-o zona din Marea Mediterana care sa permita avioanelor noastre sa faca misiuni de recunoaștere”, a afirmat Florence Parly, la BFMTV.Potrivit…

- Portavionul Charles de Gaulle va fi desfașurat in misiuni „de descurajare” și de survolare a Romaniei, Poloniei și țarilor baltice, a anunțat joi ministrul francez al Apararii la televiziunea BFMTV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- Refugiatii ucraineni care trec in Romania prin Vama Siret duc cu ei bagaje putine, ca si cum ar putea sa se intoarca la casele lor maine. Unii vin pe jos, din satele de langa granita, carand cate un troller sau un rucsac in spate. Reporterii Libertatea i-au rugat sa le arate care sunt lucrurile care,…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va pleca in Marea Mediterana in februarie pentru a participa la lupta impotriva gruparii Stat Islamic in Siria si Irak, a anuntat joi ministrul apararii, Florence Parly. In luna aprilie, nave militare si avioane franceze vor fi desfasurate…

- Alte 2681 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 13-Romania, 9-Ucraina, 8-Italia, 4-Rusia, 3-Egipt, 3-India, 2-SUA, 2-Franța, 1-Spania.…

