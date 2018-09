Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a inregistrat o scadere spectaculoasa cu zece puncte procentuale in decurs de o luna, potrivit unui sondaj publicat marti. Doar 31% dintre francezi aproba activitatea sa in calitate de presedinte, fata de 41% in luna iulie, relateaza AFP.



Potrivit sondajului Ifop realizat pentru saptamanalul Paris Match si Sud Radio, premierul Edouard Philippe a pierdut trei puncte procentuale, 35% dintre francezi declarandu-se multumiti de activitatea acestuia, fata de 38% in iulie.



Popularitatea lui Macron a scazut mult sub 40% in mai…