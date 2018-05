Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a decis evacuarea taberelor de refugiati care s-au format de-a lungul canalelor din Paris. Mutarea este una emblematica ce reprezinta noua abordare a francezilor cu privire la imigranti, potrivit Deutsche Welle. Ministerul de Interne al Frantei a anuntat la inceputul saptamanii…

- Presedintele american Donald Trump a starnit indignarea opiniei publice din Franta dupa ce a sugerat ca atacurile din 2015 asupra Parisului ar fi putut fi oprite daca oamenii ar fi avut arme, scrie BBC potrivit News.ro . El a imitat teroristii care chemau si impuscau pe rand victimele, spunand „Boom!…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

