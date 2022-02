Stiri pe aceeasi tema

- Inspirați de protestul care are loc de doua saptamani in Canada, șoferi din numeroase orașe franceze au incercat sa intre sambata in Paris in ciuda interdicției impuse de autoritați care au blocat intrarea in capitala franceza, relateaza Reuters . Vehiculele au fost interceptatea la mai multe puncte…

- Poliția din Noua Zeelanda a arestat joi peste 50 de protestatari antivaxeri, care au ieșit in strada, impotriva regulilor Covid. Aceștia au scandat in fața cladirii parlamentului in ultimele trei zile. Protestatari antivaxeri din Noua Zeelanda au fost arestați Inspirați de demonstrațiile de camioneți…

- China va permite importurile de grau si orz din toate regiunile Rusiei, o veste buna pentru exporturile rusesti de cereale dar care aduce o competitie mai mare pentru alti furnizori cum este Franta, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In conformitate cu un anunt facut vineri de Autoritatea de stat…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat duminica ca si-a anulat nunta ca urmare a noilor restrictii impuse pentru a incetini raspandirea in comunitate a variantei Omicron COVID-19, informeaza Reuters. Noua Zeelanda va impune noi reguli privind purtarea mastilor de protectie si va limita adunarile…

- Australia reduce la 5 luni intervalul de administrare a dozei booster, in contextul creșterii numarului de cazuri Omicron. Autoritatile sanitare din Australia au decis sa scurteze timpul de așteptare pentru doza booster a vaccinului anti-COVID-19, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de varianta…

- Australia reduce la 5 luni intervalul de administrare a dozei booster, in contextul creșterii numarului de cazuri Omicron. Autoritatile sanitare din Australia au decis sa scurteze timpul de așteptare pentru doza booster a vaccinului anti-COVID-19, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de varianta…

- Australia va incepe vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani impotriva COVID-19, incepand cu 10 ianuarie, a declarat vineri prim-ministrul Scott Morrison, dupa ce lansarea a eliminat obstacolele de reglementare finale. Australia incepe vaccinarea impotriva Covid-19 a copiilor din ianuarie…

- Pietele monetare nu mai iau pe deplin in considerare o crestere a dobanzii cheie cu 0,25 puncte procentuale de catre Rezerva Federala pana in iunie 2022 si nu se mai pozitioneaza pentru o majorare de 0,10 puncte procentuale de catre Banca Centrala Europeana pana la sfarsitul anului 2022, asa cum considerau…