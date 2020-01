Stiri pe aceeasi tema

- ​Politia din Paris a tras cu gaze lacrimogene joi pentru a forta protestatarii sa se îndeparteze de sediul partidului centrist al presedintelui Emmanuel Macron, în timp ce greva împotriva reformei sale a sistemului de pensii continua în Franta, informeaza DPA, potrivit Agerpres.…

- Politia din Paris a tras cu gaze lacrimogene pentru a forta protestatarii sa se indeparteze de sediul partidului centrist al presedintelui Emmanuel Macron, in timp ce greva impotriva reformei sale a sistemului de pensii continua in Franta.

- Politia franceza a tras joi cu gaze lacrimogene in protestatarii din centrul Parisului, iar transporturile publice au fost aproape blocate intr-una dintre cele mai ample actiuni greviste declansate in Franta in ultimele decenii, care are rolul sa blocheze reforma pensiilor avuta in vedere de presedintele…

- Potrivit sursei citate, forțele de ordine au fost nevoite sa recurga la gazele lacrimogene intrucat, in timpul manifestațiilor din acest oraș, mai mulți protestatari au inceput sa arunce cu obiecte in polițiști. Mai multe persoane au fost arestate in urma acestor incidente, potrivit stiripesurse.ro.…

- Marielle de Sarnez, fost ministru francez al afacerilor europene, a fost inculpata miercuri pentru 'deturnare de fonduri publice' intr-o ancheta cu privire la presupuse angajari fictiva de asistenti de catre unii eurodeputati ai partidului de centru MoDem, transmite AFP, citand surse apropiate…

- Marielle de Sarnez, fost ministru francez al afacerilor europene, a fost inculpata miercuri pentru 'deturnare de fonduri publice' intr-o ancheta cu privire la presupuse angajari fictiva de asistenti de catre unii eurodeputati ai partidului de centru MoDem, transmite AFP, citand surse apropiate dosarului,…

- Fostul ministru francez al justitiei, Michel Mercier, a fost pus sub acuzare intr-o ancheta privind presupusi angajati fictivi ai unor asistenti de eurodeputati din partidul centrist MoDem, potrivit unor surse concordante, relateaza AFP.Fost trezorier al MoDem - aliat al partidului La Republique…

- Fostul ministru francez al justitiei Michel Mercier a fost pus sub acuzare intr-o ancheta privind presupusi angajati fictivi ai unor asistenti de eurodeputati din partidul centrist MoDem, potrivit unor surse concordante, relateaza AFP. Fost trezorier al MoDem - aliat al partidului La Republique…