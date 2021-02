Franta va consacra un miliard de euro pentru securitatea cibernetica pe fondul inmultirii atacurilor cibernetice, ale caror tinte tocmai au fost doua spitale din tara, a declarat joi presedintele Emmanuel Macron, citat de AFP. Aceasta anvelopa de un miliard de euro, dintre care 720 de milioane provin din fonduri publice, are drept scop consolidarea acestui domeniu in Franta, triplarea cifrei sale de afaceri la 25 miliarde de euro in 2025 si dublarea efectivelor sale. "Multi actori sunt atacati in fiecare zi si fac obiectul cererilor de rascumparare, fara sa o spuna', a subliniat Macron, dupa…