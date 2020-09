Guvernul francez va dezvalui joi un plan de stimulare in valoare de 100 de miliarde de euro pentru a reduce impactul economic al crizei coronavirusului in urmatorii doi ani, urmand a aloca sume consistente pentru investitii publice, subventii si reduceri de taxe, transmite Reuters potrivit Agerpres. Planul prevede in special 35 de miliarde de euro pentru ca a doua mare economie a zonei euro sa devina mai competitiva, 30 de miliarde de euro pentru energii prietenoase cu mediul si 25 de miliarde de euro pentru sustinerea locurilor de munca, au declarat o serie de oficiali inaintea prezentarii…