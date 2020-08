Stiri pe aceeasi tema

- Riscul de atentate teroriste s-a redus de la inceputul anului, cel mai probabil ca efect al restricțiilor de circulație impuse de pandemia de coronavirus, informeaza Agerpres. Cu toate acestea, strategia gruparii Stat Islamic (SI) a ramas neschimbata, a afirmat un responsabil ONU specializat in contraterorism.

- Cu exceptia Germaniei, Romania are cele mai multe noi cazuri de infectie cu noul coronavirus din intreaga Uniune Europeana. In timp ce in majoritatea statelor tendinta este descrescatoare, tara noastra a inregistrat o noua crestere semnificativa, anuntand marti un bilant mai mare cu 118 cazuri fata…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus. Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0,00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la masura carantinarii. Lista intrata in…

- INFORMARE DE PRESA – CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI ℹ️ Potrivit Direcției de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județul Valcea, la data de 23 iunie 2020, se prezinta astfel: 30 de persoane in carantina instituționalizata, 2.010 persoane aflate in autoizolare la…

- Italia si Franta intra pe „lista verde” a statelor cu risc redus de infectare cu noul coronavirus. Cetatenii care vin in Romania din aceste tari nu vor mai fi nevoiti sa se izoleze la domiciliu. Potrivit stiri.tvr.ro , Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni hotararea nr. 31, prin…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…

- Dupa cum se știe, obligativitatea autoizolarii la domiciliu la revenirea in Romania se ridica incepand din 15 iunie pentru cetațenii care vin din acele țari unde epidemia de coronavirus da semne clare de limitare. Lista acestor țari va fi stabilita de Institutul Național pentru Sanatate Publica, dar…