Franța: Persoanele imunodeprimate vor primi măști FFP2 gratuit, cu rețetă medicală In Franța, persoanele imunodeprimate și cele pentru care vaccinul nu asigura protecția necesara vor avea dreptul gratuit la 20 de maști pentru doua saptamani sau 50, pentru cinci saptamani, maști de tip FFP2, transmite AFP. Aceasta masura vizeaza aproximativ 300.000 de francezi deloc sau insuficient receptivi la vaccinuri, la aceasta categorie de persoane, rata de deces fiind de aproximativ 20% in caz de contaminare. Și pentru persoanele imunodeprimate, care reprezinta aproape 30% dintre pacienții din secțiile de reanimare. Farmaciile de dispensare livreaza gratuit (…) maști de tip FFP2 pesoanelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile restrictii legate de coronavirus in Italia au intrat in vigoare de astazi. Astfel, persoanele care vor intra in Italia din tari ale Uniunii Europene sau din alte state si prezinta un certificat ce demonstreaza ca s-au vaccinat sau au trecut prin boala nu vor mai trebui sa prezinte un test Covid…

- Dozele de booster ale serurilor anti COVID 19 sporesc protectia impotriva riscului de deces cauzat de varianta Omicron pana la 95 pentru persoanele cu varste de peste 50 de ani.Potrivit Agentiei pentru Siguranta Sanitara din Marea Britanie UKHSA , protectia impotriva riscului de deces cauzat de infectarea…

- Maștile de protecție FFP2 devin obligatorii din nou in toate spațiile publice inchise și deschise. Persoanele care vin din țari cu risc epidemiologic ridicat pot fi ținute in continuare in carnatina. CNSU propune o serie intreaga de restricții ce urmeaza sa fie aprobata de guvern.

- „Avem mai multe categorii de maști. Cea simpla, cea chirurgicala și cele FFp2 și 3. Acestea filtreaza pana la 95%, cele chirurgicale 75%, in timp ce maștile din material textil ofera o protecție de sub 50%. Cele FFp 2 și 3 și cele chirurgicale au un sistem de protecție care impraștie particulele. Totuși,…

- Marea Britanie anunța ca Omicron se raspandeste „intr-un ritm fenomenal, care dubleaza la fiecare doua-trei zile numarul infectarilor”. Se pare ca aceasta noua tulpina a ajuns deja sa reprezinte 40% din totalul cazurilor Covid din Londra, conform autoritaților britanice. „Se raspandeste cu un ritm fenomenal,…

- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, persoanele care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a anuntat duminica cancelarul austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters. „Trebuie sa crestem rata vaccinarilor.…

- Le Parisien a participat la masurarea nivelului de dioxid de carbon (CO2) in restaurante, baruri și trenuri și a constatat ca aceste spații sunt insuficient aerisite, ceea ce faciliteaza transmiterea coronavirusului. Publicația a pornit de la faptul ca numarul contaminarilor este in creștere in Franța.…

- Zilele acestea, intrebarea daca pot romanii care s-au vaccinat anti-Covid in strainatate sa faca doza a treia in Romania, insoțita de intrebarea cum iși pot scoate aceștia certificatul verde Covid, a fost adresata frecvent. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca acești romani…