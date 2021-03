Franţa: Patru tineri au escaladat acoperişul abaţiei Mont-Saint-Michel Patru tineri au escaladat zilele trecute acoperisul abatiei Mont-Saint-Michel, o populara destinatie turistica in vestul Frantei, profitand de prezenta unor schelele gigantice, instalate in urma cu cateva luni pentru a servi unor ample lucrari de consolidare a fatadei monumentului, informeaza AFP. Tinerii, care aveau in jur de 20 de ani, au fost chemati in fata justitiei, a anuntat marti parchetul din Coutances (vest). Astfel de ''acte periculoase si interzise'' vor ''face obiectul raspunderii penale ferme'', a subliniat procurorul districtual din Coutances, Cyril… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

