Franţa - Patru cerşetori au câştigat 50.000 de euro cu un loz ''răzuieşte şi câştigă'' Patru cersetori au castigat saptamana aceasta 50.000 de euro cu un loz "razuieste si castiga" facut cadou de un cetatean in orasul Brest, nordul Frantei, la usa unei tutungerii in fata careia acestia cerseau, relateaza miercuri EFE. "Stateau cu mana intinsa cersind la miezul noptii, cand un client al stabilimentului a decis sa le daruiasca un loz de 1 euro", a informat Compania franceza de loterie - Francaise des Jeux (FDJ), intr-un comunicat. FDJ a remarcat uimirea celor patru persoane cand au descoperit ca au castigat, nu un premiu de cinci euro, ci suma de 50.000 de euro. Cei patru, cu varste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

