Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a denuntat luni 'infamiile' cu care este 'urmarit de sase ani', la reluarea procesului in care este judecat pentru coruptie si trafic de influenta, intr-un asa-numit caz al 'interceptarilor', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog…

- Pentru prima data in istoria postbelica, un fost presedinte francez este judecat pentru coruptie. Nicolas Sarkozy risca zece ani de inchisoare si o amenda de un milion de euro Pentru prima data in istoria postbelica, un fost presedinte francez este judecat pentru coruptie: Nicolas Sarkozy a ajuns in…

- In aceasta dupa-amiaza are loc la Paris prima infațișare in procesul in care Nicolas Sarkozy este judecat pentru corupție, scrie ansa . Un proces fara precedent Nicolas Sarkozy va aparea in fața judecatorilor intr-un caz de corupție bazat pe interceptari, in care este inculpat alaturi de avocatul sau…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy a fost trimis trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei. El va fi judecat incepand de azi la Paris in dosarul „interceptarilor”, alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…

- Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…

- Un polițist care a intervenit intr-o situație de tulubrare a ordinii și liniștii publice a fost lovit de un barbat. Cazul de ultraj a adus vinovatului o condamnare la inchisoare, cu suspendare. In dimineata zilei de 25 octombrie 2020, in timp ce se afla intr-un apartament din comuna Floresti, județul…

- Doi polițiști rutieri maghiari prinși cu 75 de lei la ei risca sa stea la inchisoare intre 2 și 8 ani, scrie Nepszava. Cei doi au fost reținuți pe o autostrada din Ungaria.Procuratura maghiara a emis miercuri un comunicat in care a anunțat ca sunt investigate doua patrule ale poliției rutiere, pentru…

- Parchetul antiterorist din Franta a lansat actiuni penale impotriva a sapte suspecti, inclusiv doi adolescenti, in cazul asasinarii profesorului de liceu Samuel Paty, victima unui atac islamist, informeaza cotidianul Le Figaro, preluat de Mediafax.