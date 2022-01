Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat joi, la primele ore ale diminetii, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. Decizia vine dupa trei zile de dezbateri tumultoase, alimentate de afirmatiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron,…

- Sase copii au primit sambata din greseala o doza prea puternica de vaccin Pfizer intr-un centru de vaccinare din vestul Frantei, au anuntat duminica surse oficiale, informeaza AFP. In acea zi, centrul departamental de vaccinare de mare capacitate din Mans, deschis pe 15 decembrie, „a activat o linie…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ”permisului sanitar” impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva a 106 sa nu prelungeasca…

- Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat, sambata, in Franta, pentru al 13-lea weekend consecutiv impotriva certificatului sanitar pentru covid-19, relateaza AFP. Numarul manifestantilor este usor mai mic decat cel de saptamana trecuta: 47.935. 14 persoane au fost retinute, dintre care…