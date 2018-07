Stiri pe aceeasi tema

- Federatia de fotbal a Tunisiei a anuntat, sambata, lotul definitiv de 23 de jucatori pentru Cupa Mondiala din Rusia, din care face parte si jucatorul lui Rennes Wahbi Khazri, informeaza Agerpres. Selectionerul Nabil Maaloul a renuntat la sase jucatori dintr-o prima selectionata de 29 de aspiranti,…

- Guvernul francez a decis evacuarea taberelor de refugiati care s-au format de-a lungul canalelor din Paris, informeaza MEDIAFAX. Mutarea este una emblematica ce reprezinta noua abordare a francezilor cu privire la imigranti. Citeste si ATAC TERORIST IN PARIS. Stat Islamic revendica atacul…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a dat asigurari miercuri seara ca este "in contact" cu israelienii si palestinienii, in contextul confruntarilor sangeroase survenite saptamana aceasta la frontiera intre Fasia Gaza si Israel, informeaza joi AFP, preia Agerpres.Fortele israeliene…

- In luna aprilie 2018 si-au incheiat stagiile de voluntariat tinerii veniti in Baia Mare prin Serviciul European de Voluntariat (SEV): Jonathan van Varik (Olanda – 7 luni), Maeliss Vray (Franta-6 luni), Barbara Pereira (Portugalia-6 luni), Angelika Petritz (Austria – 6 luni) , Cecilia Fini (Italia –…

- Nave de razboi ruse incarcate cu tancuri si echipamente militare au fost reperate in timp ce se indreptau spre baza navala rusa din Tartus (Siria), dupa ce SUA, Marea Britanie si Franta au lansat in zorii zilei de sambata atacuri aeriene impotriva unor facilitati din Siria avand legatura cu programul…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale, din Inspectoratul General al Politiei Romane, au depistat, astazi, un cetatean egiptean cautat de politistii din Franta, pentru complicitate la omor. La data de 13 aprilie a.c., in urma cercetarilor desfasurate de politistii Serviciului Urmariri din cadrul…

- Prezentatoarea de televiziune Anca Lungu a parasit definitiv Romania joi, 5 aprilie. Ea va incepe o noua viața in Franța. Anca Lungu, care are un nou iubit , a prezentat ani de zile Observatorul de weekend de la Antena 1. In urma cu cateva zile, vedeta și-a luat adio de la telespectatori, anunaind ca…