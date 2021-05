Franţa: Parlamentul aprobă, din a doua încercare, crearea unui "paşaport sanitar Covid-19" Adunarea Nationala a Frantei a aprobat miercuri instituirea unui &"pasaport sanitar Covid-19&" ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri si parcuri tematice cu prezenta numeroasa, o masura puternic contestata despre care guvernul afirma ca va ajuta la redeschiderea economiei.



Pasaportul sanitar, ce ar urma sa intre în vigoare pe 9 iunie, va face dovada ca posesorul fie este vaccinat împotriva Covid-19, fie are un test PCR negativ recent, fie s-a vindecat recent de infectia cu coronavirus si, ca urmare, a dezvoltat anticorpi pe care naturala

Sursa articol: hotnews.ro

