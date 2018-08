Franţa: Parlamentul adoptă definitiv proiectul de lege împotriva violenţelor sexuale şi sexiste Parlamentul francez a adoptat miercuri seara, in cadrul unui ultim vot in Adunarea Nationala, proiectul de lege impotriva violentelor sexiste si sexuale care a facut obiectul unui acord cu Senatul, relateaza AFP.



Legea a fost aprobata cu 92 de voturi ''pentru'', nici un vot ''impotriva'' si opt abtineri. Ea are drept obiectiv intarirea combaterii violurilor si a altor abuzuri sexuale comise asupra minorilor, prelungirea termenului de prescriptie pentru infractiuni atunci cand ele sunt comise in cazul minorilor si intarirea combaterii hartuirii sexuale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

