Stiri pe aceeasi tema

- Europenii vor prezenta o rezolutie la Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) prin care condamna decizia Iranului de a suspenda anumite inspectii ale programului sau nuclear, a anuntat marti ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. Aceasta decizie ''ne…

- UPDATE – Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca a facut demersuri pe langa autoritatile germane, dar si la Comisia Europeana pentru a rezolva situatia transportatorilor romani care nu mai pot trece granitele germane, dupa ce Berlinul a impus restrictii din cauza pandemiei de COVID-19. Autoritatile…

- Comisia Europeana incearca sa puna ordine in restrictiile la libera circulatie dupa inchiderea frontierelor decisa de Germania si Belgia impotriva propagarii diferitelor variante de coronavirus, in pofida recomandarilor adoptate la nivel european, transmite AFP, citata de La Presse.ca, potrivit Agerpres.…

- „Plecam de la premisa ca suntem gata (sa facem asta – n.r.). In cazul in care vedem din nou (asa cum am simtit deja de mai multe ori) ca sunt impuse sanctiuni in unele domenii care creeaza riscuri pentru economia noastra, inclusiv in cele mai sensibile zone, o vom face. Nu vrem sa ne izolam de viata…

- Uniunea Europeana a cerut descurajarea calatoriilor neesențiale intre țarile membre. Oficialii au dezvaluit ca situația sanitara este una „foarte grava” sub amenințarea noilor mutații ale coronavirusului. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvaluit ca, dupa recomandarile Centrului…

- Comisia Europeana ar putea sa acceseze pietele financiare pentru aproape 100 de miliarde de euro "la finele primaverii", in ideea de a finanta platile anticipate pentru cele 27 de planuri nationale de revenire din pandemie, a declarat joi comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, transmite…

- Comisia Europeana nu va acorda serviciilor financiare britanice acces la blocul comunitar inainte de a evalua riscurile la adresa stabilitatii financiare, deoarece ar fi "un experiment" daca ar proceda altfel, a afirmat, marti, comisarul pentru stabilitate financiara, servicii

- ”Investitorii imobiliari din Europa se orienteaza tot mai mult catre orasele mari si active din sectoare minim perturbate de criza sanitara, care asigura venituri stabile, precum logistica si rezidentialul”, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021, realizat de PwC si Urban Land Institute.…