Franţa: Parchetul antiterorist lansează o anchetă asupra asasinării unei poliţiste la Rambouillet Parchetul antiterorist francez a anuntat vineri seara ca va lansa o ancheta privind asasinarea unei politiste de catre un barbat tunisian, incident produs vineri la Rambouillet, oras situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmit AFP si Reuters. Parchetul antitero a deschis ''o ancheta asupra asasinarii unei persoane detinatoare de autoritate publica in legatura cu o initiativa terorista si asociere de raufacatori terorista''. Surse apropiate anchetei au declarat ca autorul atacului comis in fata unui comisariat de politie din Rambouillet a strigat ''Allah… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

