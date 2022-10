Greva din rafinariile franceze ale companiei TotalEnergies a fost reluata in cinci locații, in timp ce ministrul Economiei a cerut „eliberarea de urgența” a depozitelor de combustibil blocate. Greva de la rafinariile din Franța ale TotalEnergies a fost reluata in cinci unitați, a declarat luni coordonatorul sindicatului CGT al grupului, Eric Sellini, care nu a […] The post Franta, paralizata de penuria de carburanți. Greva benzinarilor, reluata la rafinarii și depozite / Guvernul ii amenința pe sindicaliști - VIDEO first appeared on Ziarul National .