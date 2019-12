Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel, vizitat in fiecare an de sapte milioane de persoane, este inchis joi din cauza grevelor masive impotriva reformei pensiilor dorite de presedintele Emmanuel Macron, a anuntat compania care opereaza Turnul Eiffel (SETE), citata de AFP si agerpres.ro.

- Institutia a raportat 10,2 milioane de vizitatori pentru anul 2018, devenind cel mai solicitat muzeu din lume. Pe urmatoarele locuri ale clasamentului s-au clasat Muzeul National al Chinei din Beijing (8,6 milioane de vizitatori) si Muzeul Metropolitan de Arta din New York (vizitat de 7,3…

- Ca urmare a controalelor din ultima perioada efectuate de ANPC la magazinele Carrefour și a mai multor nereguli constatate, reprezentanții Agenției au avut o intalnire cu conducerea retailerului francez, la care a...

- HTC VIVE Arts se asociaza cu Muzeul Luvru pentru a prezenta prima experienta VR a muzeului, Mona Lisa: Beyond the Glass, prin care li se permite vizitatorilor sa cunoasca in detaliu cea mai celebra capodopera a lui Leonardo da Vinci in cadrul...

- Vineri, 25 octombrie 2019 / 17:08:33Muzeul Luvru din Paris a inițiat prima sa experiența de realitate virtuala (VR), "Mona Lisa: Beyond the Glass", prin care participanții se pot apropia de celebra capodopera a pictorului Leonardo da Vinci, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Aceasta…

- Saptamana asta, va propun o expoziție cu doi dintre cei mai cunoscuți pictori, Rembrandt și Velazquez, o selecție din programul Les Films de Cannes a Bucarest și povestea pacientului H.M. și legatura noastra cu el. EXPOZIȚIE: “Rembrandt-Velazquez. Dutch & Spanish Masters”, Rijksmuseum, Amsterdam Dialogul…

- Incepand de vineri, 4 octombrie, Termoficare va porni caldura la majoritatea punctelor termice din Oradea și Sanmartin, aflate in administrarea sa. Singurele puncte termice care inca nu vor benefica de caldura sunt urmatoarele: – PT 875 se lucreaza la caminul C4 situat…

- Grupul Renew Europe din Parlamentul European, condus de Dacian Cioloș, are „îndoieli serioase” în ceea ce privește nominalizarea social-democratei Rovana Plumb pentru portofoliul Transporturilor în viitoarea Comisie Europeana, a declarat marți eurodeputatul José…