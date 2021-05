Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii efectueaza, miercuri dimineața, 98 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale. ”Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni ca un inalt responsabil militar sirian kurd a fost ucis in cursul unei operatiuni a serviciilor de informatii turce in Irak, noteaza Agerpres.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni ca un inalt responsabil militar sirian kurd a fost ucis in cursul unei operatiuni a serviciilor de informatii turce in Irak, noteaza AFP. Armata turca a lansat in aprilie in nordul Irakului o noua ofensiva terestra si aeriana impotriva bazelor…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni ca un inalt responsabil militar sirian kurd a fost ucis in cursul unei operatiuni a serviciilor de informatii turce in Irak, noteaza AFP. Armata turca a lansat in aprilie in nordul Irakului o noua ofensiva terestra si aeriana impotriva…

- Poliția Romana, cu sprijinul EUROPOL și in cooperare cu autoritați de aplicare a legii din 15 state europene și un stat non-european, a acționat in sistem integrat, pentru combaterea criminalitații contra patrimoniului.

- Un numar de 450 de soldati francezi au efectuat sambata un "exercitiu fara precedent de antiterorism" in largul insulei Creta pentru a transmite mesajul ca "Marea Mediterana nu va fi niciodata un spatiu al anarhiei", a dezvaluit miercuri ministrul francez al apararii Florence Parly, in contextul…

- Operațiune de amploare a polițiștilor la sediul FC Barcelona: fostul președinte al clubului, Josep Bartomeu, a fost arestat intr-un dosar care vizeaza infracțiuni economice. Dosarul a fost denumit BarcaGate. Concret, anul trecut, Bartolomeu, alaturi de fostul director executiv și fostul șef al departamentului…