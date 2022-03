Stiri pe aceeasi tema

- Franta este gata sa ofere „protectie consulara” jurnalistei ruse care a protestat in direct la tv impotriva razboiului declansat de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina, fie la ambasada, fie acordandu-i azil, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron. El a cerut „claritate deplina”…

- Marina Ovsiannikova este jurnalista care a intrat in studioul de stiri cu un afis anti-razboi chiar in timpul principalelor stiri din Rusia, de luni seara, de la ora 21.00. Ea a spus ca tatal ei este ucrainean si mama sa rusoaica si ca nu poate vedea cele doua tari ca fiind inamice.

- Razboiul din Ucraina continua. Cele mai puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele…

- Facebook a precizat, vineri, ca a impiedicat mai multe mass-media de stat ruse sa castige bani de pe platforma sa, in contextul in care invazia Moscovei in Ucraina a ajuns pe strazile capitalei Kiev, scrie AFP. „Interzicem de acum mass-media ruse de stat sa difuzeze reclame sau sa genereze bani pe…

- Mai multe arme și echipamente militare din Franța sunt pe drum catre Ucraina, ca parte a ajutorului occidental pentru Kiev in lupta cu trupele invadatoare rusești, transmite BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat pe Twitter ca a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron sambata…

- Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul…