Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul pentru COVID-19 exista! Din pacate, potrivit unei directive a Agenției Europene a Medicamentului, medicii romani nu il pot prescrie pacienților. Din considerente de urgența și din cauza presiunii exercitate asupra sistemelor de sanatate pentru salvarea pacienților in perioada pandemiei…

- Lipsa echipamentelor de protecție a medicilor in lupta cu COVID-19 este una dintre marile probleme ale sistemului sanitar. Sute de cadre medicale s-au imbolnavit deja sau sunt in izolare la domiciliu pentru ca nu au fost protejate suficient.

- Potrivit directorului general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, 15.732 de pacienti sunt spitalizati dintre care 3.787 la Terapie Intensiva, adica un nou aflux de 412 de persoane intr-o singura zi. Premierul francez Edouard Philippe a anuntat vineri o prelungire a izolarii - cu…

- Daca pana acum alesii tai vorbeau de protejarea medicilor din spitale, acum promit si protectie pentru medicii de familie si din ambulatoriu. Ludovic Orban a anuntat ca acestia vor primi echipamente de protectie si dezinfectanti, pentru a lupta impotriva noului coronavirus. Premierul a discutat in aceasta…

- Mai multe solicitari au venit pe grupul de Facebook al mișcarii "Va ajutam din Cluj" de la cadre medicale din spitalele clujene care nu sunt pregatite corespunzator sa lupte cu epidemia de coronavirus. Astfel, personalul medical de la Spitalul de Oncologie, Institutul Inimii…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat joi ca restrictiile adoptate cu o saptamana in urma in Italia, tara europeana cea mai afectata de pandemie, vor fi prelungite dupa 3 aprilie, data prevazuta initial pentru incetarea lor, transmite AFP. Masurile restrictive ar putea fi prelungite si in Franta,…

- Premierul francez a dispus inchiderea, de duminica, a tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale din toata țara, in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax.Premierul francez a ordonat duminica tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale sa…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Cele trei…