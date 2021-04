Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost plasate in arest preventiv in cadrul anchetei cu privire la atacul de vineri in intrarea intr-un comisariat la Rambouillet, in apropiere de Paris, unde un tunisian in varsta de 36 de ani, Jamel G., a ucis o functionara de politie cu lovituri de cutit la gat, dupa care a fost…

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…

