- Autoritațile ar trebui sa ia masuri urgente de stopare a transmiterii virusului in comunitate, susține doctorul Virgil Musta, care cere impunerea unui lockdown pentru a stopa pandemia, transmite Rador. Medicul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara a declarat pentru Radio Timișoara ca vaccinarea…

- „E vremea sa intelegem exigențe de sanatate publica și sa decidem noi ca societate, ce dorim de fapt? Care ne sunt prioritațile! Cred ca noi ca popor nu am ințeles ce importanta e sanatatea! Cand ești sanatos poți sa iți urmezi toate visurile! Fara sanatate e mult mult mai greu!....”, a transmis medicul…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (33 ani, 148 WTA) este noua campioana a turneului ITF de la Le Neubourg (Franta), competitie dotata cu premii in valoare totala de 80.000 de dolari. In finala, romanca (favorita nr. 3) a invins-o, in doua seturi, scor 6-1, 6-3, pe Anna Bondar (Ungaria, cap…

- Prima zapada din acest sezon pe Transfagarașan. Autoritațile intervin cu material antiderapant. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat ca intervin cu material antiderapant pe Transfagarașan, dupa ce noaptea trecuta au cazut primii fulgi de zapada. ”A venit iarna! Din…

- „A fost aprobat in ședința de Guvern, Programul Național de Investitii Anghel Saligny. Un proiect asumat în programul de guvernare. Sunt 50 de miliarde de lei pentru urmatorii 7 ani, pentru românii care așteapta de atâția…

- ”Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar pentru interesele lor. Din nou, și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna!”, a scris liderul PSD pe Facebook.Citește și: ”Ședința de guvern…

- Oponentii permisului sanitar ies din nou în strada sâmbata în Franta pentru al cincilea weekend consecutiv, peste 200 de manifestatii fiind prevazute sa aiba loc pe tot cuprinsul tarii, la câteva zile dupa intrarea în vigoare a obligativitatii de a prezenta acest permis…

- O echipa, formata din zece pompieri, de la ISU Brașov a plecat vineri, spre Grecia, pentru a acționa in sprijinul salvatorilor eleni. Peste 100 de pompieri romani au plecat, vineri, spre Grecia, pentru a a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație care au afectat in special zona Atenei, dar și unele…