Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de mii de francezi au protestat sambata impotriva politicii presedintelui Emmanuel Macron, dar manifestatiile nu au avut amploarea dorita de organizatori, relateaza AFP. Mitingurile au fost convocate de peste 60 de organizatii - partide de stanga, sindicate si asociatii. La Paris, cabinetul…

- Noi proiecte umanitare in Siria, in valoare totala de 50 de milioane de euro, vor fi finantate de Franta prin intermediul a douazeci de organizatii neguvernamentale prezente pe teren, a anuntat luni seara presedintia franceza, citata de AFP. Acest program a fost decis dupa o intalnire…

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%, a indicat vineri Palatul Elysee, transmite AFP. Presedintele Macron i-a primit vineri…

- Zeci de mii de angajati de la caile ferate si functionari francezi au marsaluit joi in toata tara pentru a-si apara statutul, primul mare test social pentru presedintele Emmanuel Macron, ales in luna mai a anului trecut, relateaza France Presse. "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul…

- Franta se pregateste pentru o zi neagra, joi, data unei largi mobilizari impotriva reformelor presedintelui Emmanuel Macron, fiind prevazute peste 140 de manifestatii, relateaza miercuri AFP. La SNCF, operatorul francez al cailor ferate, vor circula 40 % din trenurile TGV, 25 % din cele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…