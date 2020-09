Franţa: Numeroşi jurnalişti denunţă noua ''doctrină de menţinere a ordinii'' în cursul manifestaţiilor Noua doctrina de mentinere a ordinii in cursul manifestatiilor din Franta "aduce atingere libertatii de informare", considera un grup de jurnalisti si organizatii de media franceze intr-o scrisoare publicata marti, citata de AFP. Semnatarii cer Ministerului de Interne sa "corecteze" respectivele masuri.



"Intr-un context deja foarte degradat pentru ziaristi in ce priveste acoperirea manifestatiilor, noua schema nationala de mentinere a ordinii", publicata joi, nu este conforma "principiilor franceze si europene ale libertatii de informare", considera semnatarii, jurnalisti, redactori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

