Franţa: Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi marca Dacia a crescut cu aproape 23%, în octombrie Livrarile grupurilor Ford si Daimler au scazut luna trecuta cu 14,7% si, respectiv 13,2%, in timp ce grupurile Renault si Volkswagen au raportat un avans de 18,9% si, respectiv 31,6%. Pe ansamblu, piata auto franceza a inregistrat in octombrie o crestere de 8,7% (fiind inmatriculate 108.989 de autoturisme noi), dupa ce vanzarile din perioada similara a anului trecut au fost afectate de introducerea procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP). In primele zece luni din acest an, au fost inmatriculate in Franta 1,83 milioane de unitati, un declin de 0,3%, comparativ cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

