Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, citat de Agerpres.In Italia s au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…

- Germania este țara care, deși are peste 47.000 de cazuri confirmate de coronavirus, are cele mai puține decese – doar 281 pana in prezent. Germania a crescut recent numarul testelor efectuate la 500.000 pe saptamana – iar experții au subliniat deja cat de importanta este testarea masiva a pacienților…

- Guvernul francez este pregatit sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a sprijini companiile mari afectate de turbulentele de pe pietele financiare, inclusiv prin nationalizari daca acestea se vor dovedi necesare, a declarat ministrul francez de Finante, Bruno LeMaire, citat de Reuters."Nu…

- Mii de politisti se afla sambata in centrul Parisului, unde manifestantii antiguvernamentali au sfidat interdictia impusa de autoritati legat de raspandirea COVID-19 si s-au adunat in numar mare, relateaza Reuters.

- Franța a raportat vineri 19 noi cazuri de coronavirus, bilanțul total ridicându-se astfel la 57, iar ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, recomanda oamenilor sa se abțina din a mai da mâna unii cu alții pentru a preveni infectarea, relateaza Reuters. De asemenea, acesta a spus…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani a murit din cauza noului coronavirus la un spital din Paris, marcand primul deces confirmat in afara Asiei și prima fatalitate pe pamantul european, a anunțat sambata ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn. Barbatul chinez in varsta fusese internat la Paris,…

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters.

- Aproximativ 6.000 de oameni sunt blocați pe o nava de croaziera italiana pentru testarea a doi pasageri chinezi suspecți de infectare cu coronavirus, a anunțat un purtator de cuvânt al companiei Costa Crociere, citat de Reuters. Cuplul a sosit în Italia pe 25 ianuarie, zi în…