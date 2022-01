Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ratat participarea la Australian Open, sarbul Novak Djokovic (1 ATP, 34 de ani) ar putea rata și Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Roxana Maracineanu, Ministrul Sportului din Franța, a anunțat duminica seara ca Guvernul francez a adoptat o lege prin care este necesara…

- Guvernul francez, care in urma cu zece zile sustinea ca tenismanul sarb Novak Djokovic ar putea participa la turneul de la Roland Garros, chiar daca nu era vaccinat impotriva Covid-19, a revenit asupra acestei decizii si a precizat ca toti jucatorii care vor concura la turneul de Mare Slem de la Paris…

- Obligativitatea prezentarii unui certificat verde COVID-19 in statiunile de schi din Franța a intrat in vigoare sambata si au fost instalate controale, conform protocolului prevazut in caz de deteriorare a situatiei sanitare, au anuntat operatorii din cadrul Domeniilor Schiabile din Franta (DSF), relateaza…

- Pfizer a anunțat, marți, semnarea unui acord cu un grup sprijinit de ONU pentru a permite și altor producatori sa fabrice pastila sa experimentala impotriva COVID-19. Aceasta masura ar putea face ca tratamentul sa fie disponibil pentru mai mult de jumatate din populatia lumii. Intr-o declaratie emisa…

- A treia doza a vaccinului anti-Covid, devine obligatorie in Franța, din decembrie, pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat, marți, președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…

- Daniel Andrews, seful statului Victoria, a anuntat ca sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open 2022. Novak Djokovic refuza sa spuna daca s-a vaccinat. Sportivii nevaccinati nu vor primi viza pentru a participa la Australian Open, a anuntat seful statului Victoria,…