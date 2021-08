Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista "nicio recunoastere" si "nicio intelegere" pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca "procesul politic" in curs trebuie continuat, informeaza AFP. "Nu exista niciun contact politic (cu talibanii),…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…

- Rusia, care sustine un dialog interafgan in Afganistan "cu participarea tuturor fortelor politice, etnice si confesionale" ale tarii, a apreciat marti ca dupa victoria lor militara talibanii emit semnale pozitive in materie de libertati si impartirea puterii, informeaza AFP. "Faptul ca talibanii…

- „Am avut militari cazuți la datorie, pe taram afgan, dar am avut și pace acasa”, spune colonelul in rezerva Ion Petrescu, cel care a coordonat vreme indelungata trustul de presa al Armatei. Analistul militar explica, intr-un interviu pentru Libertatea, cum a fost posibil ca armata afgana, in care s-au…

- Canalul TV Al Arabiya relateaza ca transferul de putere va avea loc pe 15 august (astazi) la palatul prezidențial din Kabul. Talibanii au ajuns in periferiile orașului Kabul, dar nu au atacat capitala, alegand calea negocierilor pașnice.