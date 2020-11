Franţa nu susţine o eventuală retragere a trupelor americane din Afganistan sau Irak Guvernul francez ii va transmite secretarului de stat american Mike Pompeo, ce va desfasura in curand o vizita la Paris, ca retragerea trupelor americane din Afganistan sau Irak ar fi o idee rea, a declarat vineri ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP si Reuters.



Intrebat despre o eventuala accelerare a retragerii trupelor americane din Afganistan, ministrul a raspuns: "Acest lucru nu ar trebui facut, in opinia noastra. Acest lucru nu ar trebui facut nici in Irak, vom spune" in timpul vizitei lui Pompeo la Paris, de sambata pana luni, a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

