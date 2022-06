Stiri pe aceeasi tema

- Franța nu mai primește gaz rusesc prin conducte, relateaza AFP, citind compania franceza de transport gaze GRTGaz. Livrarile de gaze catre Franța din Germania au fost suspendate din 15 iunie, a declarat vineri operatorul francez de gazoducte GRTgaz, invocind impactul reducerii livrarilor din Rusia.…

- Ministrul italian de Externe, Luigi di Maio, i-a inaintat secretarului general al ONU, Antonio Guterres, un plan etapizat pentru un acord de pace in Ucraina, incepand cu o incetare a focului și terminand cu un tratat privind „teritoriile in litigiu” și un acord multilateral privind garanțiile de…

- Grupul italian de produse de cofetarie Ferrero a rechemat miercuri mai multe loturi de oua de ciocolata Kinder Surprise si alte produse de pe rafturile spaniole, dupa masuri similare luate luni in Marea Britanie si Irlanda. Ferrero a descris retragerile drept precautie si a declarat miercuri ca niciun…

- Luna aprilie pare a fi o luna care a ramas in istorie ca perioada in care Rusia comite unele dintre cele mai rasunatoare și atroce masacre pe care le-a cunoscut omenirea. Bucha, Borodianko, Mariupol sunt doar trei din orașele ucrainene pe care rușii le-au atacat, iar in urma lor a ramas un dezastru…

- Compania aeriana low-cost EasyJet a anuntat luni, 4 aprilie, ca a fost obligata sa anuleze unele zboruri spre si dinspre Marea Britanie, dupa o noua explozie a cazurilor de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, transmite Reuters.Compania are curse și din București.Marea Britanie,…

- ”Poate exista o situatie, maine, in care, in circumstante foarte particulare, nu vor mai exista gaze (naturale) rusesri”, declara Le maire intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau german Robert Habeck. ”Noi suntem cei carora le revine sa pregateasca aceste scenarii si le vom pregati”, da el…

- Combinatul Azomureș a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, pentru ca era mult mai rentabil, in condițiile majorarii prețurilor, susține Toma Petcu, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Senat. Autoritațile trebuie sa faca lumina in acest…

- TotalEnergies, care detine participatii la mai multe proiecte rusesti, a fost criticata dupa ce nu s-a alaturat Shell si BP pentru a renunta la activele de petrol si gaze din Rusia. TotalEnergies a declarat intr-un comunicat ca nu va reinnoi contractele de aprovizionare cu 240.000 de barili titei pe…