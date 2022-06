Franţa nu mai primeşte gaze naturale ruseşti prin gazoduct, anunţă gestionarul reţelei franceze de transport de gaze naturale GRTgaz Franta importa din Rusia aproximativ 17% din gazele naturale de care are nevoie, prin gazoduct sau sub forma lichida, cu nave de transport de metan. Marea majoritate a gazelor naturale rusesti ajungeau in Franta prin gazoduct – prin acest singur punct de interconectare cu Germania. Fluxurile au fost reduse cu 60% – de la inceputul anului -, iar acest punct de import mai functiona doar la 10% din capacitatea sa ”la inceputul lui 2022”, potrivit GRTgaz. De doua zile, aprovizionarea a ajuns la ”zero”, potrivit gestionarului. GRTgaz nu stie cauza acestei intreruperi, insa aceasta are loc in contextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

