- Statele Unite au creat "furie globala anti-SUA si ranchiuna la nivel mondial" prin uciderea comandantului militar Qassem Soleimani, a scris luni pe Twitter ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif, transmite Reuters. "Ceea ce SUA au realizat prin asasinarea terorista a unor eroi…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a solicitat duminica organizarea unei reuniuni de urgenta a ministrilor de externe din statele membre UE saptamana aceasta, in care sa fie dezbatuta escaladarea tensiunii in Orientul Mijlociu dupa uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani in Irak…

- Parlamentul irakian a votat duminica o rezolutie prin care cere guvernului de la Bagdad sa puna capat prezentei trupelor straine in Irak si sa ia masuri pentru ca aceste trupe sa nu mai foloseasca in nicio circumstanta teritoriul, apele si spatiul aerian ale Irakului, transmite agentia Reuters, potrivit…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa „razbune” moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. „Martiriul este recompensa pentru…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor speciale ale Gardienilor Revoluției, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa", relateaza site-ul agenției…

- Ministrul iordanian de externe Ayman Safadi a avertizat ca schimbarea pozitiei SUA referitoare la legalitatea coloniilor israeliene din Cisiordania ocupata, anuntata luni de secretarul de stat Mike Pompeo, va avea "consecinte periculoase" asupra perspectivelor de relansare a procesului de pace din Orientul…