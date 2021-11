Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, citat in calitate de martor in procesul sondajelor suprafacturate comandate de Palatul Elysee in timpul mandatului sau de cinci ani, a refuzat sa raspunda intrebarilor legate de acest caz in care fostul sef al statului francez nu este urmarit ca parat intrucat…

- Ce loc pentru Europa în fata celor doua superputeri rivale, Statele Unite si China? Afganistanul, criza submarinelor si apropiata plecare a Angelei Merkel îi obliga pe liderii UE, reuniti marti în Slovenia, sa strânga rândurile, scrie AFP, citata de Agerpre. Cei 27 de sefi…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de închisoare de o instanța din Paris în dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, relateaza Reuters.Însa este puțin probabil ca Sarkozy, în vârsta de 66 de ani, sa…

- Grecia si Franta isi vor consolida cooperarea strategica, a declarat premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, luni seara, cu cateva ore inainte de a se anunta la Paris un contract militar cu Franta, noteaza AFP preluat de agerpres. "Ne indreptam spre o consolidare consecventa a parteneriatului strategic…

- Franta a dezmintit 'oficial' miercuri informatiile aparute anterior in cotidianul britanic The Telegraph potrivit carora ea ar intentiona sa ofere Uniunii Europene locul sau de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza France Presse. 'Dezmintim oficial. Locul nostru este…