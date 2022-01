Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- Uniunea Europeana discuta cu partenerii despre potențialul de creștere a livrarilor de gaze catre blocul comunitar, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, dupa o intalnire cu miniștrii europeni ai energiei, care a avut loc sambata in Franța, anunța Reuters. O criza a aprovizionarii…

- Rusia prefera discuțiile directe cu SUA, ceea ce ii nemultumeste pe europeni, in randul carora incep sa iasa la suprafata abordari diferite cu privire la o reactie in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei. Observatorii noteaza atitudinea ezitanta a Germaniei, a carei economie are nevoie de gazele…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari “va avea consecinte uriase”, transmite duminica…

- Cu acest prilej, secretarul de stat american a subliniat angajamentul SUA de a continua consultarea stransa si cooperarea cu toti aliatii si partenerii transatlantici, in timp ce se actioneaza "in directia dezescaladarii prin descurajare, aparare si dialog", relateaza Agerpres.In context, Blinken a…

- Franta a ales ca deviza a presedintiei sale, sloganul „Relansare, putere si apartenenta”, iar ca logo un U si un E, albastru si rosu, traversate de o sageata alba, simbol al „ambitiei de a merge inainte”, a explicat secretarul de stat pentru afaceri europene, Clement Beaune, in cadrul unei conferinte…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Miercuri, Ministerul rus de Externe a facut…

- Pretul spot al gazelor a scazut vineri in Europa, dupa ce Kremlinul a afirmat ca Belarus nu s-a consultat cu Moscova cand a amenintat ca va reduce livrarile de gaze si ca Gazprom ramane un exportator de incredere, transmite Reuters preluat de agerpres. Presedintele belarus Alexandr Lukasenko…