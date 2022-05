Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, le-a cerut Statelor Unite si Aliatilor sa nu mai livreze arme Kievului, daca „sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”. Liderul rus critica implicarea Occidentului in razboiul din Ucraina si acuza tarile NATO ca fac tot ce le sta in putinta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Presedintele american Joe Biden a cerut, luni, deschiderea unui proces pentru crime de razboi impotriva presedintelui rus, Vladimir Putin, in urma asasinatelor din Bucea, si a spus ca va solicita impunerea unor sanctiuni suplimentare ca urmare a atrocitatilor din Ucraina, relateaza The Associated Press.…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- Forțele rusești s-ar fi retras de pe aeroportul din apropierea Kievului, potrivit Ministerului Apararii. In cea mai recenta actualizare a informațiilor, Ministerul Apararii a declarat ca Ucraina a recucerit mai multe localitați de-a lungul axei estice a razboiului. Forțele ucrainene au securizat o ruta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca mai multi oameni de afaceri rusi s-au oferit sa doneze bani pentru a ajuta Ucraina, inclusiv pentru a sprijini armata, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- Am avut mai multa unitate decat in ultimii 30 de ani, a spus, miercuri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ultimul sau mesaj transmis națiunii. Dupa bombardarea turnului Babyn Yar el a spus ca evreii au fost uciși de naziști „a doua oara”. „Multa sanatate, țara unita! A nu a spus din greșeala…