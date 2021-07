Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii francez Olivier Veran le-a cerut conationalilor lui sa se vaccineze impotriva COVID-19 in numar cat mai mare, avertizand ca spre finalul lunii iulie Franta s-ar putea indrepta catre un al patrulea val al epidemiei ca urmare a raspandirii variantei Delta a coronavirusului, transmite…

- „In ultimele cinci zile rata infectarii nu a coborat - ea creste din nou, din cauza variantei Delta, care este foarte contagioasa. Exemplul britanic arata ca al patrulea val este posibil de la finalul lui iulie”, a scris Veran pe Twitter.„Trebuie sa ne miscam mai repede (in privinta vaccinarii). Tara…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, a afirmat, miercuri, ca nu preconizeaza o creștere a interesului pentru vaccinare in timpul verii. Și asta pentru ca romanii sunt mai preocupați de vacanțe in aceasta perioada. In plus, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus este in scadere. Situația s-ar putea…

- Franta se va confrunta probabil cu cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19 in toamna acestui an, din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, depistata initial in India, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al Guvernului de la Paris,…

- Din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, Franta se va confrunta cu un al patrulea val al pandemiei, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al Guvernului de la Paris, citat de Reuters.

- Franta se va confrunta probabil cu cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19 in toamna acestui an, din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, depistata initial in India, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a fost vaccinat, luni, cu serul de la Moderna, dupa ce in februarie a primit prima doza de la AstraZeneca, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. In varsta de 41 de ani, Olivier Veran a primit un vaccin cu ARN messager «asa cum prevede recomandarea…