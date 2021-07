Ministrul francez al justitiei, Eric Dupond-Moretti, a fost inculpat vineri pentru un presupus conflict de interese in legatura cu activitati de-ale sale din trecut, transmit AFP si Reuters. Anuntul a fost facut de catre unul dintre avocatii ministrului, Christophe Ingrain. Aceasta inculpare este un lucru inedit pentru un ministru francez al justitiei aflat in functie. Olivier Cousi, un alt avocat al ministrului, a declarat pentru postul BFM TV ca Dupond-Moretti nu are niciun motiv pentru a demisiona intrucat el beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. In urma cu doua saptamani, autoritatile specializate…