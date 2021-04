Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Notre-Dame de Paris, devastata de un incendiu in urma cu doi ani, se va redeschide in 2024. Anunțul a fost facut, miercuri, de Roselyne Bachelot, ministrul francez al culturii, potrivit ziarului Ledauphine. „Va pot spune ca in 2024 catedrala Notre-Dame de Paris va fi redeschisa”, a spus Roselyne…

- Portavionul francez Charles de Gaulle a preluat comandamentul naval al unei forte operative americane in Golf consacrate libertatii navigatiei si luptei contra gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri Ministerul Fortelor Armate francez, potrivit AFP. Franta a asumat deja acest rol in decembrie…

- In perioada 3-4 februarie curent, Maia Sandu a efectuat o vizita de lucru la Paris, Franța. In cadrul deplasarii a avut o intalnire cu președintele francez Emmanuel Macron, dar și cu alți reprezentanți oficiali ai Franței.

- Alianta Nord-Atlantica isi va instala la Toulouse, in sud-vestul Frantei, un centru de instruire si de experimente in domeniul spatial, a anuntat vineri Ministerul Armatelor francez si Centrul National de Studii Spatiale din Franta (CNES), potrivit AFP. Ministrul armatelor, Florence Parly,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, joi, 4 februarie, la Paris. Aceasta este prima vizita oficiala in Franta a unui sef de stat din Republica Moldova, din ultimii 24 de ani, fapt care a fost remarcat si de catre presedintele francez.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a dat asigurari miercuri ca in tara sa nu vor exista niciun fel de blocaje impotriva vaccinului rus Sputnik V, cu conditia ca acesta sa obtina autorizatie din partea autoritatilor sanitare, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Citește și: S-a facut…

- Varianta extrem de contagioasa de coronavirus, depistata pentru prima data in Marea Britanie, este responsabila in prezent de pana la 20% dintre cazurile de infectare din zona metropolitana a Parisului. Anuntul a fost facut astazi de un reprezentant al retelei sanitare Assistance Publique-Hopital de…

- Un politician de dreapta din Franta, Nicolas Dupont-Aignan, a avertizat ca presedintele Emmanuel Macron risca sa ajunga sa fie demis, pe fondul starii de nemultumire sociala generata de gestionarea pandemiei si de limitarea libertatilor, noteaza Agerpres. "Din cauza faptului ca suntem inchisi,…