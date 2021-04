Stiri pe aceeasi tema

- "Am stabilit cu colegii mei si vom face o modificare statutara - candidatul pentru alegerile prezidentiale nu va mai fi desemnat de catre Comitetul Politic National. Vor fi alegeri preliminare in interiorul partidului pe o perioada de timp limitata, cine doreste, in fiecare organizatie vor merge candidatii,…

- Partidul Mișcarea Populara a avut duminica Congres in vederea alegerilor, unul desfașurat online, dar cu prezența fizica a conducerii la Sinaia. Cristian Diaconescu a fost ales președintele partidului, cu 550 voturi din 561 delegați la congres, moțiunea sa intitulandu-se ”Romania respectata”. Din noua…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a avertizat in legatura cu victoria populistei de dreapta Marine Le Pen, presedinta partidului Adunarea Nationala (RN), la alegerile prezidentiale din Franta programate putin peste un an, relateaza joi DPA. Exista o "probabilitate foarte mare" ca un candidat al partidului…

- Contrar asteptarilor, PSD a avut cea mai slaba prestatie la dezbarerile pe legea bugetului. Dupa ce a anuntat ca are propria varianta de buget, PSD s-a limitat la un simplu atac verbal. „Cel mai mic… cel mai slab…” nu sunt argumente pentru un partid care are atata experienta la guvernare. Inafara de…

- Ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire a avertizat sambata ca este posibil ca lidera opozitiei de extrema-dreapta Marine Le Pen sa castige alegerile prezidentiale din 2022, el exprimandu-si speranta ca acest lucru nu se va intampla daca actualul presedinte Emmanuel Macron va candida pentru…

- Fostul premier francez Edouard Balladur (1993-1995) s-a prezentat marti in fata justitiei, fiind suspectat de finantare secreta a campaniei sale prezidentiale din 1995, unul dintre dosarele cazului Karachi, relateaza AFP si dpa. Procesul sau s-a deschis marti dupa-amiaza in fata Curtii de Justitie a…