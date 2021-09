Marine Le Pen se va retrage temporar, duminica, din functia de presedinte al partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), pentru a avea mai mult timp pentru campania sa electorala, informeaza dpa. Le Pen va candida in alegerile prezidentiale din Franta anul viitor, iar principalul sau contracandidat va fi actualul presedinte francez Emmanuel Macron. Marine Le Pen a pierdut o data alegerile prezidentiale in fata lui Macron, in 2017. Pentru a-si dedica mai mult timp pregatirii campaniei electorale, este de asteptat ca Le Pen sa predea temporar conducerea partidului RN vicepresedintelui…