Stiri pe aceeasi tema

- Socialista Anne Hidalgo, primarul Parisului, si-a anuntat duminica oficial candidatura la alegerile prezidentiale din Franta din 2022, adaugandu-se astfel listei de aspiranti ai unei stangi divizate, relateaza AFP si Reuters, citat de agerpres. "Cunoscand gravitatea vremurilor noastre si pentru…

- Marine Le Pen se va retrage temporar, duminica, din functia de presedinte al partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), pentru a avea mai mult timp pentru campania sa electorala, informeaza dpa, potrivit agerpres. Le Pen va candida in alegerile prezidentiale din Franta anul viitor,…

- Marine Le Pen se va retrage temporar, duminica, din functia de presedinte al partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), pentru a avea mai mult timp pentru campania sa electorala, informeaza dpa. Le Pen va candida in alegerile prezidentiale din Franta anul viitor, iar principalul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sefa Rassemblement national (RN, extrema dreapta, fostul FN) Marine Le Pen se claseaza in continuare in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2022.

- Primul tur al viitoarelor alegeri prezidentiale din Franta se va desfasura pe 10 aprilie 2022, iar turul al doilea va avea loc doua saptamani mai tarziu, pe 24 aprilie, a anuntat marti purtatorul de cuvant guvernamental, Gabriel Attal, dupa un consiliu de ministri, transmite Reuters. Alegerile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a votat la Touquet, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale si regionale din Franta, care ar putea modifica balanta in vederea alegerilor prezidentiale in alegerile prezidentiale din 2022, arata News.ro. Partidul La Republique En Marche (LREM) a…

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Extrema dreapta franceza - formațiunea Rassemblement National (Adunarea Nationala - RN), condusa de Marine Le Pen - a obținut un rezultat sub așteptari, duminica, în primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, potrivit primelor estimari consultate de…