- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, realeasa duminica la conducerea partidului sau, Frontul National, a propus redenumirea formatiunii in Adunarea Nationala, pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", transmite agentiile internationale, citate de Agerpres.

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus duminica redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters. "Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti…

- Frontul National (FN), reunit in congres la Lille (nordul Frantei), i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, insusi fondatorul acestui partid de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa. Jean-Marie Le Pen fusese exclus in 2015 din toate functiile executive din partid in urma…

- Membrii Frontului National din Franta (extrema dreapta) au sustinut sambata planul controversat al liderului formatiunii, Marine Le Pen, de a renunta la moneda unica euro, relateaza agentia dpa. In prima zi a congresului partidului, care se desfasoara la Lille (nord) si care are ca obiectiv relansarea…

