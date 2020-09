Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai Frantei, Regatului Unit si Germaniei, precum si Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, au contestat duminica dreptul SUA de a reimpune sanctiuni ale ONU impotriva Iranului, dupa ce Washingtonul a anuntat reintroducerea…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, in perioada 7-9 septembrie 2020, Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR). Tema editiei din acest an este "Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane". Reuniunea va avea loc, in premiera, in format online, prin…

- Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene se vor reuni vineri, intr-o sesiune extraordinara, pentru a discuta despre criza din Belarus si despre activitatile Turciei in estul Marii Mediterane, anunta Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, potrivit…

- CHIȘINAU, 18 iul – Sputnik. Moment in premiera la Bruxelles: Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, fost președinte al PE, a denuntat politica de sanctiuni a SUA! ”Sunt profund ingrijorat de utilizarea tot mai crescanda a sancțiunilor…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- Uniunea Europeana a cerut, joi, Rusiei sa investigheze presupuse nereguli denuntate in referendumul pe tema modificarii Constitutiei, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit Mediafax."Avem cunostinta ca exista reclamatii privind nereguli", a declarat joi Peter Stano, purtatorul…